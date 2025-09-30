Cinéma LES GENDARMES Salle des fêtes Le Trait d’Union Nantiat

mardi 13 octobre 2026 · Salle des fêtes Le Trait d’Union · Nantiat

Informations pratiques

Nantiat

Cinéma LES GENDARMES

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat Haute-Vienne

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:30:00

fin : 2026-10-13 21:50:00

Date(s) :

2026-10-13

Out public

Toute la brigade de gendarmerie de Charnay-Lès-Mâcon (71) se prépare à l’annuelle Grande Fête des Jardins. Mais l’arrivée d’un jeune stagiaire désinvolte débarqué tout droit de la capitale et de deux voleurs de nains de jardin va venir bouleverser leur organisation bien huilée… .

Salle des fêtes Le Trait d’Union Place de l’Église Nantiat 87140 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 92 06 78 nantiat-animation@outlook.fr

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English : Cinéma LES GENDARMES

L’événement Cinéma LES GENDARMES Nantiat a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Monts du Limousin