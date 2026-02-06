Cinéma Les Templiers Le Printemps Documentaire 2026 Place du Temple Montélimar
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-11
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-11
En partenariat avec Les Écrans, association de cinémas indépendants de Drôme et Ardèche, retrouvez cette année la 23e édition du Printemps Documentaire, avec une sélection de films et séances spéciales !
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In partnership with Les Écrans, an association of independent cinemas in Drôme and Ardèche, this year marks the 23rd edition of Printemps Documentaire, with a selection of films and special screenings!
L’événement Cinéma Les Templiers Le Printemps Documentaire 2026 Montélimar a été mis à jour le 2026-02-03 par Montélimar Tourisme Agglomération