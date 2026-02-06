Cinéma Les Templiers Le Printemps Documentaire 2026 Place du Temple Montélimar

Cinéma Les Templiers Le Printemps Documentaire 2026

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-11

En partenariat avec Les Écrans, association de cinémas indépendants de Drôme et Ardèche, retrouvez cette année la 23e édition du Printemps Documentaire, avec une sélection de films et séances spéciales !

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

In partnership with Les Écrans, an association of independent cinemas in Drôme and Ardèche, this year marks the 23rd edition of Printemps Documentaire, with a selection of films and special screenings!

