Cinéma Little trouble girls place du Temple Montélimar

Cinéma Little trouble girls

place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-18

Lucia, une jeune fille introvertie, rejoint la chorale de son école et se lie d’amitié avec Ana-Maria, populaire et séduisante.

.

place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Lucia, an introverted girl, joins her school choir and befriends the popular and attractive Ana-Maria.

L’événement Cinéma Little trouble girls Montélimar a été mis à jour le 2026-03-02 par Montélimar Tourisme Agglomération