Cinéma Little trouble girls place du Temple Montélimar

Début : 2026-03-18
fin : 2026-03-24
2026-03-18
Lucia, une jeune fille introvertie, rejoint la chorale de son école et se lie d’amitié avec Ana-Maria, populaire et séduisante.
place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Lucia, an introverted girl, joins her school choir and befriends the popular and attractive Ana-Maria.
L’événement Cinéma Little trouble girls Montélimar a été mis à jour le 2026-03-02 par Montélimar Tourisme Agglomération