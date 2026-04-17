Cinéma L’Odyssée de Céleste Place du Temple Montélimar
Cinéma L’Odyssée de Céleste Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.
Montélimar
Cinéma L’Odyssée de Céleste
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-06
L’Odyssée de Céleste
1h26
à partir de 6 ans
Réalisé par Kid Koala
France animation
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Celeste?s Odyssey
1h26
from age 6
Directed by Kid Koala
France animation
L’événement Cinéma L’Odyssée de Céleste Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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