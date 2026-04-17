Cinéma L’Odyssée de Céleste Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma L’Odyssée de Céleste

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-06

L’Odyssée de Céleste

1h26



à partir de 6 ans



Réalisé par Kid Koala

France animation

.

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Celeste?s Odyssey

1h26



from age 6



Directed by Kid Koala

France animation

L’événement Cinéma L’Odyssée de Céleste Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération