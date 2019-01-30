Cinema Louis Lumière, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Cinema Louis Lumière, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris mercredi 30 janvier 2019.
Cinema Louis Lumière 30 et 31 janvier 2019 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Accès avec le billet Expositions ou Cité des enfants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2019-01-30T11:00:00+01:00 – 2019-01-30T12:00:00+01:00
Fin : 2019-01-31T16:00:00+01:00 – 2019-01-31T17:00:00+01:00
Actuellement au programme : ‘Fourmis, formidables’ et ‘Ma petite maison chérie’. En alternance toutes les demies-heures. Accès avec le billet Explora ou Cité des enfants.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Divertissants autant qu’instructifs, les courts métrages et les films d’animation projetés au cinéma Louis-Lumière s’adressent à tous les publics à partir de 6 ans.
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