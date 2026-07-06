Cinéma Merci d’être venu en avant-première Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Merci d’être venu en avant-première

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-28 20:45:00

fin : 2026-09-28

Date(s) :

2026-09-28

Merci d’être venu.



1h22

Quinzaine des Cinéastes Cannes 2026

Réalisé par Alain Cavalier

France / documentaire

Retour de Cannes 2026

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Thank you for coming.

1h22

Quinzaine des Cinéastes at Cannes 2026

Directed by Alain Cavalier

France / documentary

Back from Cannes 2026

L’événement Cinéma Merci d’être venu en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération