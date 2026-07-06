Cinéma Merci d’être venu en avant-première Place du Temple Montélimar
lundi 28 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Merci d’être venu en avant-première
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:45:00
fin : 2026-09-28
Date(s) :
2026-09-28
Merci d’être venu.
1h22
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2026
Réalisé par Alain Cavalier
France / documentaire
Retour de Cannes 2026
.
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Thank you for coming.
1h22
Quinzaine des Cinéastes at Cannes 2026
Directed by Alain Cavalier
France / documentary
Back from Cannes 2026
L’événement Cinéma Merci d’être venu en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
À voir aussi à Montelimar (Drôme)
- Cinéma Entre ciel et terre aux Templiers Place du Temple Montélimar 15 juillet 2026
- Visite à la fraîche des Archives Maison des services publics RDC Sud Montélimar 15 juillet 2026
- Mercredis Festifs Boris DJ set Caraibes Montélimar 15 juillet 2026
- Exposition Montélimar aux mille et un visages Venez vous voir ! Espace Chabrillan Montélimar 18 juillet 2026
- Mélodimanches Madjay Kiosque du jardin public Montélimar 19 juillet 2026