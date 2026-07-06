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AGENDA · Montélimar

Cinéma Merci d’être venu en avant-première Place du Temple Montélimar

lundi 28 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar

Informations pratiques

Début
lundi 28 septembre 2026
Fin
lundi 28 septembre 2026
Heure de début
20:45:00
Lieu
Place du Temple
Adresse
Cinéma des Templiers
Ville
26200 Montélimar
Département
Drôme
Tarif
6 6 6

Montélimar

Cinéma Merci d’être venu en avant-première

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-28 20:45:00
fin : 2026-09-28

Date(s) :
2026-09-28

Merci d’être venu.

1h22
Quinzaine des Cinéastes Cannes 2026
Réalisé par Alain Cavalier
France / documentaire
Retour de Cannes 2026
  .

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Thank you for coming.

1h22
Quinzaine des Cinéastes at Cannes 2026
Directed by Alain Cavalier
France / documentary
Back from Cannes 2026

L’événement Cinéma Merci d’être venu en avant-première Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

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