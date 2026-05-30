Cinéma Paradiso Louvre Musée du Louvre Paris

Du 1er au 4 juillet 2026, quatre soirées exceptionnelles prendront place dans la majestueuse cour Carrée du Louvre, sous le ciel étoilé de Paris. Fidèle à ce qui fait son succès, le festival réunira le meilleur du cinéma, de la musique et de la fête : projections de films iconiques sur écran géant, invités prestigieux, concerts live, bars, food trucks et expériences inédites.

La programmation complète sera dévoilée en juin au moment de l’ouverture de la loterie.

L’OSCARISÉ JOACHIM TRIER MIS À L’HONNEUR DANS LA PROGRAMMATION

Cette sixième édition proposera la projection de Julie (en 12 chapitres), réalisé par Joachim Trier, en sa présence. Ce film distribué à l’international par mk2 est devenu un incontournable du cinéma contemporain (prix d’interprétation féminine Cannes 2021 pour Renate Reinsve). Cette projection prend une résonance particulière alors que le cinéaste vient de remporter l’Oscar du Meilleur film international pour Valeur sentimentale, également accompagné et coproduit par mk2.

Pensé comme un rendez-vous populaire et exigeant, Cinéma Paradiso Louvre propose une programmation hybride mêlant cinéma de patrimoine et œuvres contemporaines, performances musicales et rencontres avec des artistes, en écho aux chefs-d’œuvre du musée.

Rendez-vous en juin pour découvrir la programmation complète de l’événement.

UN ÉVÉNEMENT GRATUIT ET OUVERT À TOUS SUR INSCRIPTION

Cinéma Paradiso Louvre est accessible gratuitement, via une loterie en ligne. Trois tirages au sort auront lieu en juin 2026 pour tenter de remporter des places.

DANS LE CADRE DES ÉTÉS DU LOUVRE, DU 20 JUIN AU 25 JUILLET 2026

Programmation complète sur louvre.fr

Cinéma Paradiso Louvre s’inscrit dans la programmation de la troisième édition des Etés du Louvre, le rendez-vous incontournable de l’été parisien proposé par le musée, qui mêle concerts, spectacles, performances et projections en plein air, de la cour Carrée à la Pyramide et au jardin des Tuileries.

Dans le cadre des Etés du Louvre, Le musée du Louvre et mk2 renouvellent cet été leur collaboration et présentent avec la sixième édition de Cinéma Paradiso Louvre, une expérience unique au cœur de la plus spectaculaire salle de cinéma éphémère au monde.

Du mercredi 01 juillet 2026 au samedi 04 juillet 2026 :

gratuit

Evénement gratuit via une loterie en ligne

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-01T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:59:59+02:00

Date(s) :

Musée du Louvre rue de Rivoli 75001 Paris

https://www.louvre.fr/expositions-et-evenements/evenements-activites/cinema-paradiso-louvre-2026



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