Cinéma & patrimoine : sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, Cinéma Jean-Pierre Améris, Nantua

Informations pratiques

Cinéma & patrimoine : sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle Samedi 19 septembre, 18h45 Cinéma Jean-Pierre Améris Ain

Gratuit, dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:45:00+02:00 – 2026-09-19T21:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec « Saint-Jacques… La Mecque », la comédie de Coline Serreau portée notamment par Muriel Robin, Jean-Pierre Darroussin et Pascal Légitimus.

À la suite du décès de leur mère, deux frères et une sœur qui se détestent découvrent qu’ils ne pourront toucher leur héritage qu’à une condition : accomplir ensemble, à pied, le chemin reliant Le Puy-en-Velay à Saint-Jacques-de-Compostelle. Commence alors un voyage fait de rencontres, de conflits, de découvertes et de transformations.

La projection sera suivie d’une rencontre-débat avec Hubert Bonnin, de l’Association Rhône-Alpes des Amis de Saint-Jacques.

Ce temps d’échange permettra de prolonger le film en découvrant la réalité des chemins de Saint-Jacques, leur histoire et leur patrimoine, mais aussi l’expérience humaine et contemporaine du pèlerinage.

Une soirée entre cinéma, patrimoine, voyage et transmission, pour découvrir autrement les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

Cinéma Jean-Pierre Améris 4 Rue du Docteur Levrat, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474752825 https://www.nantua.fr/culture/cinema L’équipe du cinéma s’engage à défendre une programmation de qualité, mettant en avant la diversité des œuvres et favorisant la proximité avec le public. Chaque projection est une invitation à découvrir des films variés et à participer à des animations enrichissantes.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, partez sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle avec « Saint-Jacques… La Mecque », la comédie de Coline Serreau portée notamment par Muriel…

©cinéma Nantua