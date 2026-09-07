SORTIE EN HAUTE-SAVOIE, Ancienne gare SNCF, Nantua
mercredi 16 septembre 2026 · Ancienne gare SNCF · Nantua
Informations pratiques
SORTIE EN HAUTE-SAVOIE Mercredi 16 septembre, 07h45 Ancienne gare SNCF Ain
Participation : Adhérent 90 € ; Non-adhérent : 95 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00
SORTIE EN HAUTE-SAVOIE
Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse
- Visite du Château de Ripaille et son prieuré (fin XIIIe s) à Thonon-les-Bains
- Buffet sur place à Ripaille « À la table des Engel-Gros »
- Passage de la frontière suisse et visite de l’Atelier des Perles du lac Léman et son musée, à Saint-Gingolph.
Coupon-réponse à accompagner du réglement. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Le voyage en bus est offert. Départ à 7h45, place de la Déportation à Nantua
Ancienne gare SNCF Place de la Déportation 01130 Nantua Nantua 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0650412248 »}]
Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse visite sortie
HMS Haut-Bugey
À voir aussi à Nantua (Ain)
- Gravity Race Esplanade du Lac Nantua 12 septembre 2026
- Splash & Run Esplanade du Lac Nantua 12 septembre 2026
- Journées du patrimoine au Musée de la Résistance Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Nantua 19 septembre 2026
- Visite libre du musée, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua 19 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 », Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua 19 septembre 2026