SORTIE EN HAUTE-SAVOIE, Ancienne gare SNCF, Nantua

Informations pratiques

SORTIE EN HAUTE-SAVOIE Mercredi 16 septembre, 07h45 Ancienne gare SNCF Ain

Participation : Adhérent 90 € ; Non-adhérent : 95 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

SORTIE EN HAUTE-SAVOIE

Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse

Visite du Château de Ripaille et son prieuré (fin XIIIe s) à Thonon-les-Bains

Buffet sur place à Ripaille « À la table des Engel-Gros »

Passage de la frontière suisse et visite de l’Atelier des Perles du lac Léman et son musée, à Saint-Gingolph.

Coupon-réponse à accompagner du réglement. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.

Le voyage en bus est offert. Départ à 7h45, place de la Déportation à Nantua

Ancienne gare SNCF Place de la Déportation 01130 Nantua Nantua 01460 Ain Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 0650412248 »}]

Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse visite sortie

HMS Haut-Bugey