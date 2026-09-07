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SORTIE EN HAUTE-SAVOIE, Ancienne gare SNCF, Nantua

mercredi 16 septembre 2026 · Ancienne gare SNCF · Nantua

SORTIE EN HAUTE-SAVOIE, Ancienne gare SNCF, Nantua

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Lieu
Ancienne gare SNCF
Adresse
Place de la Déportation 01130 Nantua
Ville
01460 Nantua
Département
Ain
Tarif
Participation : Adhérent 90 € ; Non-adhérent : 95 €

SORTIE EN HAUTE-SAVOIE Mercredi 16 septembre, 07h45 Ancienne gare SNCF Ain

Participation : Adhérent 90 € ; Non-adhérent : 95 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-16T07:45:00+02:00 – 2026-09-16T18:00:00+02:00

SORTIE EN HAUTE-SAVOIE

Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse

  • Visite du Château de Ripaille et son prieuré (fin XIIIe s) à Thonon-les-Bains
  • Buffet sur place à Ripaille « À la table des Engel-Gros »
  • Passage de la frontière suisse et visite de l’Atelier des Perles du lac Léman et son musée, à Saint-Gingolph.

Coupon-réponse à accompagner du réglement. Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée dans la limite des places disponibles.
Le voyage en bus est offert. Départ à 7h45, place de la Déportation à Nantua

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Visite du Château de Ripaille à Thonon-les-Bains et de l’atelier des Perles et son musée à Saint-Gingolph en Suisse visite sortie

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