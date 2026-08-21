Visite libre du musée, Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Informations pratiques

Visite libre du musée 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes au public pour un accès libre et gratuit.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 Montée de l’Abbaye, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33474750750 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Installé au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, haut lieu d’histoire et de mémoire résistante, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement renouvelée accessible au plus grand nombre, une (re)lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l’Ain. La nouvelle présentation des collections, les nombreux outils multimédias (cartes en relief avec animation audiovisuelle, focus techniques sur les innovations en temps de restriction, films documentaires, spectacle immersif sur les parachutages), mais aussi des objets à toucher immergent le visiteur dans le quotidien de l’époque et donnent des clés de lecture sur cette période complexe et sombre de notre histoire. Ouvert du 15/03 au 15/11 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le mardi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai – Groupes sur réservation, se renseigner.

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée ouvre ses portes au public pour un accès libre et gratuit.

Département de l’Ain