Visite guidée de l’exposition « La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 », Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain, Nantua

Informations pratiques

Visite guidée de l’exposition « La vie rétro en Playmobil, de 1930 à 1950 » 19 et 20 septembre Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain Ain

Sur réservation – Nombre de places limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

La vie quotidienne des années 1930 à 1950 s’expose en Playmobil au musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain !

Au fil des scénettes Playmobil et à travers des objets, des photographies et des affiches, découvrez les grandes évolutions sociétales, économiques et culturelles de la société française durant cette période. Pour chaque grande thématique abordée : le monde du travail, les déplacements, l’alimentation, l’habillement, les loisirs et les droits sociaux, découvrez une reconstitution Playmobil, et de nombreux documents et objets.

Exposition de figurines issues de la collection privée de Dominique Béthune. Avec l’aimable autorisation de la société Playmobil®. Cette exposition n’est ni sponsorisée, ni organisée par la marque.

Musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain 3 Montée de l’Abbaye, 01130 Nantua, France Nantua 01130 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33474750750 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-de-la-resistance-et-de-la-deportation/n:809 Installé au cœur du Haut-Bugey, à Nantua, haut lieu d’histoire et de mémoire résistante, le musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain propose, dans une scénographie complètement renouvelée accessible au plus grand nombre, une (re)lecture actualisée des événements de la Seconde Guerre mondiale à travers le vécu des habitants de l’Ain. La nouvelle présentation des collections, les nombreux outils multimédias (cartes en relief avec animation audiovisuelle, focus techniques sur les innovations en temps de restriction, films documentaires, spectacle immersif sur les parachutages), mais aussi des objets à toucher immergent le visiteur dans le quotidien de l’époque et donnent des clés de lecture sur cette période complexe et sombre de notre histoire. Ouvert du 15/03 au 15/11 de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Fermé le mardi. Fermeture exceptionnelle le 1er mai – Groupes sur réservation, se renseigner.

La vie quotidienne des années 1930 à 1950 s’expose en Playmobil au musée de la Résistance et de la Déportation de l’Ain !

© Emmanuelle Firman