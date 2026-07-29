Cinéma plein air Lieu-dit Kerdréan Auray
mercredi 29 juillet 2026 · Lieu-dit Kerdréan · Auray
Informations pratiques
Auray
Cinéma plein air
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 21:30:00
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Cinéma dans les jardins !
Préparez vos plaids !
Le spectacle commence…sous le ciel étoilé de notre jardin !
Rejoignez-nous pour une projection en plein air du film Intouchables .
Une soirée magique vous attend, entre musique, émotions et ambiance conviviale.
Installez-vous confortablement, laissez vous emporter par le show…et vivez une expérience unique en famille ou entre amis.
Bar & snacks disponibles sur place
Réservation obligatoire par téléphone .
Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00
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English :
L’événement Cinéma plein air Auray a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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