Cinéma plein air Lieu-dit Kerdréan Auray

Informations pratiques

Auray

Cinéma plein air

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 21:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Cinéma dans les jardins !

Préparez vos plaids !

Le spectacle commence…sous le ciel étoilé de notre jardin !

Rejoignez-nous pour une projection en plein air du film Intouchables .

Une soirée magique vous attend, entre musique, émotions et ambiance conviviale.

Installez-vous confortablement, laissez vous emporter par le show…et vivez une expérience unique en famille ou entre amis.

Bar & snacks disponibles sur place

Réservation obligatoire par téléphone .

Lieu-dit Kerdréan Le Bono Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 57 84 00

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English :

L’événement Cinéma plein air Auray a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon