Cinéma plein air Franky five star Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Cinéma plein air Franky five star

Mardi 16 juin 2026 de 18h30 à 22h. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-16 18:30:00

fin : 2026-06-16 22:00:00

Date(s) :

2026-06-16

Une soirée pour partager un repas tel un Biergarten allemand et profitez d’un film en plein air

Soirée Biergarten et projection en VOSTFR. Une soirée Biergarten dans notre cour intérieure avec au programme bières, saucisses et salade de pommes de terre, suivi du film Franky five star



Synopsis

Franky ne s’est jamais autorisée à tomber amoureuse, trop occupée qu’elle est à gérer son chaos intérieur. Sa meilleure amie Katja connaît ses humeurs changeantes, mais Franky n’a jamais révélé à personne qu’elle a un vieil hôtel dans la tête, habité par quatre personnages bizarres mais adorables qui peuvent rejoindre son corps dans le monde réel en prenant l’ascenseur. Lorsqu’elle tombe amoureuse du nouveau petit ami de Katja, les choses deviennent incontrôlables.



En coopération avec le Goethe-Institut de Paris (archives du film). .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

An evening to share a meal like a German Biergarten and enjoy an open-air film

L’événement Cinéma plein air Franky five star Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence