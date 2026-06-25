Cinéma plein air Mairie du 11e arrondissement PARIS

À la tombée de la nuit, prenez place dans la cour de la mairie pour une projection en plein air sous les étoiles, organisée par le Conseil des enfants du 11e et précédée par la diffusion de courts-métrages réalisés par de jeunes talents de l’arrondissement.

Deux soirées de cinéma, de rire et de convivialité à partager en famille ou entre amis dans le cadre exceptionnel de la cour de la mairie.

Cette année, venez (re)découvrir « Jumanji » le vendredi 3 juillet et « Maman, j’ai raté l’avion ! » le vendredi 10 juillet, un film d’aventure familial plein d’humour, de suspense et de rebondissements, qui promet de faire voyager petits et grands dans un univers aussi fascinant qu’imprévisible.

Des sièges seront mis à disposition sur place, mais vous pouvez également apporter un plaid ou un coussin pour profiter pleinement de la projection.

Le temps d’une soirée, installez-vous confortablement dans la cour de la mairie et laissez-vous emporter par la magie du cinéma en plein air, entre créations locales et aventure familiale.

Le vendredi 10 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

Le vendredi 03 juillet 2026

de 21h00 à 23h00

gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T00:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-03T21:00:00+02:00_2026-07-03T23:00:00+02:00;2026-07-10T21:00:00+02:00_2026-07-10T23:00:00+02:00

Mairie du 11e arrondissement 12 Place Léon Blum 75011 PARIS

+33155283590



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