Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Repérages en Palestine pour l’Évangile selon saint Matthieu (1965) est un documentaire réalisé par Pier Paolo Pasolini.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Repérages en Palestine pour l’Évangile selon saint Matthieu (1965) is a documentary directed by Pier Paolo Pasolini.

L’événement Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération