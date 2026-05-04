Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu Place du Temple Montélimar
Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu Place du Temple Montélimar samedi 6 juin 2026.
Montélimar
Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Repérages en Palestine pour l’Évangile selon saint Matthieu (1965) est un documentaire réalisé par Pier Paolo Pasolini.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Repérages en Palestine pour l’Évangile selon saint Matthieu (1965) is a documentary directed by Pier Paolo Pasolini.
L’événement Cinéma Repérages en Palestine pour l’Evangile selon Saint Matthieu Montélimar a été mis à jour le 2026-05-04 par Montélimar Tourisme Agglomération
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