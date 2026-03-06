Cinéma Rétro Wiseman Law & Order (ciné-café) Place du Temple Montélimar

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03

Date(s) :
2026-05-03

Law & Order est un documentaire réalisé par Frederick Wiseman en 1969.
  .

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77  cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

English :

Law & Order is a documentary directed by Frederick Wiseman in 1969.

L’événement Cinéma Rétro Wiseman Law & Order (ciné-café) Montélimar a été mis à jour le 2026-03-06 par Montélimar Tourisme Agglomération

