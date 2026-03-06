Cinéma Rétro Wiseman Law & Order (ciné-café) Place du Temple Montélimar
Cinéma Rétro Wiseman Law & Order (ciné-café) Place du Temple Montélimar dimanche 3 mai 2026.
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Début : 2026-05-03 11:00:00
fin : 2026-05-03
2026-05-03
Law & Order est un documentaire réalisé par Frederick Wiseman en 1969.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
English :
Law & Order is a documentary directed by Frederick Wiseman in 1969.
