Pontivy

Cinéma Rex Fêtes de tréleau

Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-25

Date(s) :

2026-06-25

Ensemble de films amateurs tournés à l’occasion des fêtes de Tréleau à Pontivy

En partenariat avec Les Amis de Pontivy .

Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté