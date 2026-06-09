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Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy

Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy jeudi 25 juin 2026.

Adresse : Cinéma Rex

Ville : 56300 Pontivy

Département : Morbihan

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : jeudi 25 juin 2026

Tarif :

Pontivy

Cinéma Rex Fêtes de tréleau

Cinéma Rex Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25

Date(s) :
2026-06-25

Ensemble de films amateurs tournés à l’occasion des fêtes de Tréleau à Pontivy
En partenariat avec Les Amis de Pontivy   .

Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté

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