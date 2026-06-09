Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy
Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy jeudi 25 juin 2026.
Pontivy
Cinéma Rex Fêtes de tréleau
Cinéma Rex Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Ensemble de films amateurs tournés à l’occasion des fêtes de Tréleau à Pontivy
En partenariat avec Les Amis de Pontivy .
Cinéma Rex Pontivy 56300 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Cinéma Rex Fêtes de tréleau Pontivy a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté
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