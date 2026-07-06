Cinéma Rose Place du Temple Montélimar

Informations pratiques

Montélimar

Cinéma Rose

Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25

fin : 2026-09-29

Date(s) :

2026-09-25

Rose est un film réalisé par Markus Schleinzer avec Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt.

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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Rose is a film directed by Markus Schleinzer, starring Sandra Hüller, Caro Braun, and Marisa Growaldt.

L’événement Cinéma Rose Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération