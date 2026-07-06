Cinéma Rose Place du Temple Montélimar
vendredi 25 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Rose
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-29
Date(s) :
2026-09-25
Rose est un film réalisé par Markus Schleinzer avec Sandra Hüller, Caro Braun, Marisa Growaldt.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Rose is a film directed by Markus Schleinzer, starring Sandra Hüller, Caro Braun, and Marisa Growaldt.
L’événement Cinéma Rose Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
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