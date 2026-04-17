Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 18:45:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Avant-dernière séance de notre cycle consacré au cinéma chinois, en partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois de Montélimar ! Film précédé d’une courte présentation.

So Long, my Son (2019)

3h05 vost

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

The penultimate film in our series devoted to Chinese cinema, in partnership with the Association des échanges franco-chinois de Montélimar! Film preceded by a short presentation.

So Long, my Son (2019)

3:05 ? vost

L’événement Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération