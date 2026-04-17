Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar
Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois Place du Temple Montélimar samedi 23 mai 2026.
Montélimar
Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:45:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Avant-dernière séance de notre cycle consacré au cinéma chinois, en partenariat avec l’Association des échanges franco-chinois de Montélimar ! Film précédé d’une courte présentation.
So Long, my Son (2019)
3h05 vost
.
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
The penultimate film in our series devoted to Chinese cinema, in partnership with the Association des échanges franco-chinois de Montélimar! Film preceded by a short presentation.
So Long, my Son (2019)
3:05 ? vost
L’événement Cinéma So Long, my son avec l’Association des échanges franco-chinois Montélimar a été mis à jour le 2026-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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