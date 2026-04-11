Cinéma Soumsoum, la nuit des astres Place du Temple Montélimar
Cinéma Soumsoum, la nuit des astres Place du Temple Montélimar mercredi 6 mai 2026.
Montélimar
Cinéma Soumsoum, la nuit des astres
Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-06
Retrouvez le film Soumsoum, la nuit des astres réalisé par Mahamat-Saleh Haroun avec Maïmouna Miawama, Eriq Ebouaney.
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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
Watch the film Soumsoum, la nuit des astres directed by Mahamat-Saleh Haroun and starring Maïmouna Miawama, Eriq Ebouaney.
L’événement Cinéma Soumsoum, la nuit des astres Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération
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