Cinéma Soumsoum, la nuit des astres Place du Temple Montélimar

Montélimar

Cinéma Soumsoum, la nuit des astres

Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar Drôme

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-06

Retrouvez le film Soumsoum, la nuit des astres réalisé par Mahamat-Saleh Haroun avec Maïmouna Miawama, Eriq Ebouaney.

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Place du Temple Cinéma Les Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr

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English :

Watch the film Soumsoum, la nuit des astres directed by Mahamat-Saleh Haroun and starring Maïmouna Miawama, Eriq Ebouaney.

L’événement Cinéma Soumsoum, la nuit des astres Montélimar a été mis à jour le 2026-04-07 par Montélimar Tourisme Agglomération