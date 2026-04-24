Cinéma Swing kids La Manufacture Amphithéâtre Aix-en-Provence

Aix-en-Provence

Cinéma Swing kids

Jeudi 4 juin 2026 de 20h à 22h. La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04 20:00:00

fin : 2026-06-04 22:00:00

Date(s) :

2026-06-04

Swing Kids a agi comme le catalyseur majeur du Swing Revival mondial. Il a rappelé à une nouvelle génération que le Lindy Hop n’était pas une relique nostalgique, mais une philosophie de vie basée sur la connexion humaine et le lâcher-prise

L’impact de Swing Kids a largement dépassé les salles de cinéma, agissant comme le catalyseur majeur du Swing Revival mondial. Il a rappelé à une nouvelle génération que le Lindy Hop n’était pas une relique nostalgique, mais une philosophie de vie basée sur la connexion humaine et le lâcher-prise. À travers le destin tragique de ses protagonistes, déchirés entre l’uniforme et la piste de danse, le film nous pose une question universelle jusqu’où irons-nous pour protéger notre étincelle intérieure ?



En (re)découvrant ce chef-d’œuvre, on comprend que le Swing est bien plus qu’une danse ; c’est un héritage de courage. Alors, montez le son, laissez-vous emporter par le rythme et n’oubliez jamais le salut provocateur de ces rebelles de Hambourg Swing Heil ! . Une invitation à vibrer, à résister et, surtout, à rester libre par le mouvement.



Projection gratuite. Placement libre (fauteuils)



Diffusion VO Langue d’origine Anglais Sous-titre: Français.

Genres drame, musical, guerre.

Pays d’origine États-Unis.

Durée 1 h 52.

Date de sortie 1993.

Réalisateur Thomas Carter. .

La Manufacture Amphithéâtre 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 51 46 45 spiritwingaix@gmail.com

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English :

Swing Kids acted as a major catalyst for the worldwide Swing Revival . He reminded a new generation that Lindy Hop was not a nostalgic relic, but a philosophy of life based on human connection and letting go

L’événement Cinéma Swing kids Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de Tourisme d’Aix en Provence