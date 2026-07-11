Cinéma Ton animal maternel Place du Temple Montélimar
dimanche 27 septembre 2026 · Place du Temple · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Cinéma Ton animal maternel
Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Ton animal maternel est un film réalisé par Valentina Maurel avec Daniela Marin Navarro, Marina de Tavira, Reinaldo Amien Gutierrez.
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Place du Temple Cinéma des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 73 77 cinemalestempliers@montelimar-agglo.fr
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English :
*Ton animal maternel* is a film directed by Valentina Maurel, starring Daniela Marin Navarro, Marina de Tavira, and Reinaldo Amien Gutierrez.
L’événement Cinéma Ton animal maternel Montélimar a été mis à jour le 2026-07-06 par Montélimar Tourisme Agglomération
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