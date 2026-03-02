Cinémapéro Les Roches Le Chambon-sur-Lignon
Cinémapéro Les Roches Le Chambon-sur-Lignon mardi 21 juillet 2026.
Cinémapéro
Les Roches Espace d’art contemporain Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire
Tarif :
Date :
Début : 2026-07-21 19:00:00
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
Projection d’un court-métrage suivie de discussions autour d’un apéritif pensé pour l’occasion. Tout le monde est bienvenu.
Les Roches Espace d’art contemporain Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 26 68 contact@eaclesroches.com
English :
Screening of a short film followed by discussion over a specially designed aperitif. All are welcome.
L’événement Cinémapéro Le Chambon-sur-Lignon a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme du Haut-Lignon