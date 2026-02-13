Cinétique, par l’artiste MEDE, Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin, Lille

Cinétique, par l’artiste MEDE 17 – 31 mars Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T14:00:00+01:00 – 2026-03-17T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-31T14:00:00+02:00 – 2026-03-31T18:00:00+02:00

Le parcours de Médé, de Yaoundé à Dakar puis à Lille, a façonné son regard artistique à la croisée des cultures. Artiste et auteur, il nourrit sa pratique par le dessin narratif et l’univers du manga.

Cinétique explore les fondements du neuvième art : comment une histoire naît, comment une page se construit, comment une case raconte, et comment le mouvement devient un langage narratif à part entière.

Elle met également en lumière la spécificité du manga, sa grammaire visuelle, son rapport au rythme, à l’émotion, et au geste. Son approche offre une lecture concrète et accessible de la création, autant pour les passionnés que pour les curieux.

Médiathèque Saint Maurice Pellevoisin 205 bis rue du Faubourg de Roubaix Lille 59777 Saint-Maurice Pellevoisin Nord Hauts-de-France

Une exposition dédiée à la bande-dessinée et au manga.

