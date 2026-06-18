Cinétoile Cinéma en plein air Lycée Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel
Cinétoile Cinéma en plein air Lycée Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel vendredi 10 juillet 2026.
Espaly-Saint-Marcel
Cinétoile Cinéma en plein air
Lycée Auguste Aymard 2 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:30:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Profitez d’une soirée cinéma en plein air à Espaly-Saint-Marcel avec la projection du film Un p’tit truc en plus . Restauration, buvette et animations sur place dès 19h30 avant la séance à la tombée de la nuit.
.
Lycée Auguste Aymard 2 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.ladolcevita43@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Enjoy an open-air cinema evening in Espaly-Saint-Marcel with the screening of the film Un p?tit truc en plus . Catering, refreshments and entertainment on site from 7:30 pm before the screening at dusk.
L’événement Cinétoile Cinéma en plein air Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
À voir aussi à Espaly-Saint-Marcel (Haute-Loire)
- Immersion sensorielle au Domaine Le Clos du Paradis Domaine Le Clos Paradis Espaly-Saint-Marcel 27 juin 2026
- Concert de l’orchestre Sous Influences L’Arbousset Espaly-Saint-Marcel 18 juillet 2026
- Festival Interfolk l’Afrique du Sud à Espaly Saint-Marcel Place René Cassin Espaly-Saint-Marcel 26 juillet 2026
- Concert KWO’OSI JAZZ avec LAWAL BAND au Arlet’s Station, 22 août, Arlet’s station, Espaly-Saint-Marcel 22 août 2026
- Visite d’usine Fontanille Scop, fabricant français de dentelle FONTANILLE SCOP Espaly-Saint-Marcel 17 décembre 2026