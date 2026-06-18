Cinétoile Cinéma en plein air Lycée Auguste Aymard Espaly-Saint-Marcel

Espaly-Saint-Marcel

Cinétoile Cinéma en plein air

Lycée Auguste Aymard 2 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Profitez d’une soirée cinéma en plein air à Espaly-Saint-Marcel avec la projection du film Un p’tit truc en plus . Restauration, buvette et animations sur place dès 19h30 avant la séance à la tombée de la nuit.

.

Lycée Auguste Aymard 2 rue Saint-Marcel Espaly-Saint-Marcel 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes contact.ladolcevita43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy an open-air cinema evening in Espaly-Saint-Marcel with the screening of the film Un p?tit truc en plus . Catering, refreshments and entertainment on site from 7:30 pm before the screening at dusk.

L’événement Cinétoile Cinéma en plein air Espaly-Saint-Marcel a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay