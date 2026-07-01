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Circuit à travers Fourqueux, Espace Pierre Delanoë, Saint-Germain-en-Laye

dimanche 20 septembre 2026 · Espace Pierre Delanoë · Saint-Germain-en-Laye

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Espace Pierre Delanoë
Adresse
2 place victor hugo 78112 Saint-Germain-en-Laye
Ville
78112 Saint-Germain-en-Laye
Département
Yvelines

Circuit à travers Fourqueux Dimanche 20 septembre, 14h30 Espace Pierre Delanoë Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T15:30:00+02:00

Venez découvrir, au cours d’une promenade guidée d’une heure fourmillant d’anecdotes, le patrimoine de Fourqueux : son histoire, ses bâtiments, ses personnages illustres…

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Circuit « Le patrimoine de Fourqueux »

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