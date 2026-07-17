[Circuit] Balade chantante de Châtellerault : une balade musicale et patrimoniale au cœur de la ville, JM France Pays Chatelleraudais – Pôle culturel associatif, Châtellerault

Informations pratiques

[Circuit] Balade chantante de Châtellerault : une balade musicale et patrimoniale au cœur de la ville Dimanche 20 septembre, 10h00 JM France Pays Chatelleraudais – Pôle culturel associatif Vienne

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Et si vous redécouvriez Châtellerault… en musique ?

La Visite chantante de Châtellerault propose une expérience originale mêlant histoire, patrimoine et chansons, au fil d’une déambulation conviviale dans les rues de la ville.

Au départ de la Manu, haut lieu de l’histoire industrielle locale, suivez un parcours ponctué de haltes chantées et racontées. Chaque étape mettra en lumière une facette de l’histoire de Châtellerault : la vie ouvrière et la mémoire de la manufacture, la batellerie sur la Vienne, les monuments emblématiques tels que le pont Henri-IV, l’église Saint-Jacques et le théâtre Blossac, ainsi que les lieux qui font vivre la culture aujourd’hui.

Tout au long du parcours, les choristes et comédiens amateurs de Diapason, à Ingrandes-sur-Vienne, feront revivre ces lieux à travers des chansons populaires du répertoire français et des textes narratifs. Ils seront accompagnés par les membres de la chorale des Bluettistes de Châtellerault.

Portée par les Jeunesses musicales de France et des chorales locales, cette balade chantante est avant tout un projet collectif qui valorise l’engagement des bénévoles, la rencontre entre les habitants et le partage intergénérationnel.

Accessible à tous, elle s’adresse aussi bien aux habitants qu’aux visiteurs, aux familles comme aux curieux.

Rendez-vous le 20 septembre 2026.

Départ : La Manu, Châtellerault.

Arrivée : Pôle culturel associatif de la Taupanne, Châtellerault. Un verre de l’amitié sera offert à l’arrivée.

Parcours de 2 km.

Inscription / Informations : payschatelleraudais@jmfrance.org, 06 20 12 20 41.

JM France Pays Chatelleraudais – Pôle culturel associatif 8 rue de la taupanne, 86100 Châtellerault Châtellerault 86100 Châtellerault Vienne Nouvelle-Aquitaine 0620122041 [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/m48QCfpxNbccXy426 »}, {« type »: « email », « value »: « payschatelleraudais@jmfrance.org »}] [{« link »: « mailto:payschatelleraudais@jmfrance.org »}] Les JM France sont un des membres du Pôle culturel associatif qui accueille les associations œuvrant dans le champ culturel à Châtellerault. Les JM France ont pour objet de favoriser l’accès à la culture. Parking

Et si vous redécouvriez Châtellerault… en musique ?

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