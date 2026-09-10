Circuit de géocaching : « Mais où est donc passée la Zème compagnie », Espace patrimoine Klepsydra, Saint-Sébastien

Informations pratiques

Circuit de géocaching : « Mais où est donc passée la Zème compagnie » 19 et 20 septembre Espace patrimoine Klepsydra Creuse

Gratuit. Sans réservation. Téléchargez la carte pour découvrir le circuit : www.terra-aventura.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

️ Chasse au trésor – Enigmes et patrimoine sur 8 km

Sous la forme d’une chasse au trésor, ce circuit de 8 km vous invite à résoudre des énigmes et à retrouver divers objets cachés tout au long du parcours.

Une manière ludique et originale de découvrir l’histoire et le patrimoine local, en famille ou entre amis.

Téléchargez la fiche ou l’application :

www.terra-aventura.fr

Téléchargez la fiche des énigmes :

www.terra-aventura.fr

Espace patrimoine Klepsydra 1 chemin du Fanum 23160 Saint-Sébastien Saint-Sébastien 23160 Saint-Sébastien Creuse Nouvelle-Aquitaine 06 76 62 21 98 http://codegass.free.fr [{« link »: « http://www.terra-aventura.fr/ »}, {« link »: « http://www.terra-aventura.fr »}] L’espace patrimoine permet de découvrir 2000 ans d’histoire à Saint-Sébastien.

Au travers de panneaux et d’objets vous voyagerez depuis la période gallo-romaine (temple, villa, voie impériale) à la Résistance, en passant par la période mérovingienne (sarcophage), le Moyen Âge (croix, abbaye, prieuré), et le XIXe siècle ferroviaire (historique de deux lignes : Paris – Toulouse et Saint-Sébastien – Guéret). Possibilité de se garer devant l’espace patrimoine.

Sous la forme d’une chasse au trésor, au cours de laquelle il faudra résoudre des énigmes et retrouver divers objets, ce circuit de 7 km vous fera découvrir l’histoire et le patrimoine local…. géocaching résistance

© Codegass / Klepsydra