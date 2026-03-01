Circuit de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte

Circuit de Vendée

venez rouler avec votre voiture sur le circuit de Vendée à Fontenay le comte avec Racing-WEST

Les tarifs

– Le véhicule et son propriétaire (membre) 130€

– Le pilote supplémentaire membre gratuit

– Le pilote supplémentaire non membre 20€

Les horaires de piste

De 9h00 à 12h et de 13h300 à 17h30

Arrivée dès 8h et brief obligatoire à 8h45 ! Merci d’être ponctuel, les grilles seront fermées jusqu’à la pause de midi (un accès sera possible pour les visiteurs tout au long de la journée).

Restriction de bruit échappement 95db à 1 mètre.

Comme à notre habitude, convivialité et respect seront au programme ! .

Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 94 04 niightriderz85@gmail.com

English :

come and drive your car on the Vendée circuit in Fontenay le comte with Racing-WEST

