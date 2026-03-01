Circuit de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte
Circuit de Vendée Circuits de Vendée Fontenay-le-Comte samedi 21 mars 2026.
Circuit de Vendée
Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 09:00:00
fin : 2026-03-21 17:30:00
Date(s) :
2026-03-21
venez rouler avec votre voiture sur le circuit de Vendée à Fontenay le comte avec Racing-WEST
Les tarifs
– Le véhicule et son propriétaire (membre) 130€
– Le pilote supplémentaire membre gratuit
– Le pilote supplémentaire non membre 20€
Les horaires de piste
De 9h00 à 12h et de 13h300 à 17h30
Arrivée dès 8h et brief obligatoire à 8h45 ! Merci d’être ponctuel, les grilles seront fermées jusqu’à la pause de midi (un accès sera possible pour les visiteurs tout au long de la journée).
Restriction de bruit échappement 95db à 1 mètre.
Comme à notre habitude, convivialité et respect seront au programme ! .
Circuits de Vendée 60 Rue de Chambouin Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 59 00 94 04 niightriderz85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
come and drive your car on the Vendée circuit in Fontenay le comte with Racing-WEST
L’événement Circuit de Vendée Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-02-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin