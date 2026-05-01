Circuit des artistes La Main bleue Queaux
Circuit des artistes La Main bleue Queaux samedi 23 mai 2026.
Queaux
Circuit des artistes La Main bleue
3 rue du stade Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-25 17:00:00
Date(s) :
2026-05-23
L’association de la Main Bleue organise sa 12ème édition du circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne le prochain week-end de la Pentecôte. Les artistes des villages de Gouëx, Persac, Queaux et Moussac ouvrent leurs ateliers, les 23, 24 et 25 mai 2026. Des lieux prestigieux comme les châteaux de Puyrajoux et celui La Mothe, le logis de la Treille, la Villa des Roseaux et le Presbytère de Persac, ainsi que des lieux associatifs comme le Parloir, les Mornes et le Bruit du Trapèze, accueillent des expositions. Plus de 75 artistes sur 26 lieux échangent avec le public sur leur savoir-faire et les techniques utilisées : raku, sculpture céramique, sculpture pierre, création textile et culinaire, peinture, photos, collages, dessin, graphisme etc. Certains d’entre eux réalisent des démonstrations. .
3 rue du stade Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 054948480
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English : Circuit des artistes La Main bleue
L’événement Circuit des artistes La Main bleue Queaux a été mis à jour le 2026-04-30 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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