La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Association La Main Bleue Mairie Queaux

Queaux

La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne

Association La Main Bleue Mairie 8 Rue de la Mairie Queaux Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-23

Circuit d’ateliers et d’expositions d’artistes (peintures, sculptures, etc…) sur les communes de Gouëx, Queaux, Moussac et Persac.

Le programme complet sur la page https://www.facebook.com/lamainbleuecircuitdartistes?locale=fr_FR .

Association La Main Bleue Mairie 8 Rue de la Mairie Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 98

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English : La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne

L’événement La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Queaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne