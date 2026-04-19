La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Association La Main Bleue Mairie Queaux
La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Association La Main Bleue Mairie Queaux samedi 23 mai 2026.
Queaux
La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne
Association La Main Bleue Mairie 8 Rue de la Mairie Queaux Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-23
Circuit d’ateliers et d’expositions d’artistes (peintures, sculptures, etc…) sur les communes de Gouëx, Queaux, Moussac et Persac.
Le programme complet sur la page https://www.facebook.com/lamainbleuecircuitdartistes?locale=fr_FR .
Association La Main Bleue Mairie 8 Rue de la Mairie Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 47 60 98
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English : La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne
L’événement La Main Bleue Circuit des ateliers d’artistes du Sud-Vienne Queaux a été mis à jour le 2026-04-15 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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