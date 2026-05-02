Vide grenier de Queaux rue du Gué Queaux

Queaux

Vide grenier de Queaux

rue du Gué Aire de loisirs Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier organisé par le Comité des fêtes de Queaux ouvert aux professionnels et aux particuliers au bord de la Vienne, sur l’aire de loisirs du camping municipal. L’évènement se tiendra de 9h à 18h et l’installation pour les exposants sera possible dès 7h30. Restauration sur place. 2€ le mètre, 8 mètres maximum .

rue du Gué Aire de loisirs Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 94 69 04 cdfq86@gmail.com

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English : Vide grenier de Queaux

L’événement Vide grenier de Queaux Queaux a été mis à jour le 2026-05-02 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne