Course cycliste organisée par la JPCL Queaux
Course cycliste organisée par la JPCL Queaux dimanche 7 juin 2026.
Queaux
Course cycliste organisée par la JPCL
Route de Moussac Queaux Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Course cycliste grand prix de Queaux organisée en collaboration avec la Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise le 7 juin.
Départ à 14h face au garage automobile route de Bouresse .
Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 39 41
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English : Course cycliste organisée par la JPCL
L’événement Course cycliste organisée par la JPCL Queaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
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