Queaux

Course cycliste organisée par la JPCL

Route de Moussac Queaux Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Course cycliste grand prix de Queaux organisée en collaboration avec la Joyeuse Pédale Cantonale Lussacoise le 7 juin.

Départ à 14h face au garage automobile route de Bouresse .

Route de Moussac Queaux 86150 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 48 39 41

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English : Course cycliste organisée par la JPCL

L’événement Course cycliste organisée par la JPCL Queaux a été mis à jour le 2026-05-05 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne