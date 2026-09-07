Circuit en bus : les moulins, Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

Circuit en bus : les moulins Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer Pas-de-Calais

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Partez à la découverte du patrimoine meunier ! Moulin d’Eperlecques, de Mentque-Nortbécourt… Entre histoire, savoir-faire, architecture et anecdotes, explorez ces moulins qui ont façonné le territoire et rythmé la vie des générations passées.

Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]

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