Circuit en bus : les moulins, Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer, Saint-Omer
dimanche 20 septembre 2026 · Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer · Saint-Omer
Informations pratiques
Circuit en bus : les moulins Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer Pas-de-Calais
50
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Partez à la découverte du patrimoine meunier ! Moulin d’Eperlecques, de Mentque-Nortbécourt… Entre histoire, savoir-faire, architecture et anecdotes, explorez ces moulins qui ont façonné le territoire et rythmé la vie des générations passées.
Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer Saint-Omer Saint-Omer 62500 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.aud-stomer.fr/agenda/ »}]
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©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine
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