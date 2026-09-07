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Circuit en bus : les moulins, Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer, Saint-Omer

dimanche 20 septembre 2026 · Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer · Saint-Omer

Circuit en bus : les moulins, Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer, Saint-Omer

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer
Adresse
Saint-Omer
Ville
62500 Saint-Omer
Département
Pas-de-Calais
Tarif
50

Circuit en bus : les moulins Dimanche 20 septembre, 14h00 Parking Cathédrale Notre-Dame Saint-Omer Pas-de-Calais

50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

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©Agence d’Urbanisme, du Développement et du Patrimoine

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