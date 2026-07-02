Circuit : le sentier des capitelles avec les muraillers, Clos de Gaillard, Nîmes

Informations pratiques

Circuit : le sentier des capitelles avec les muraillers Samedi 19 septembre, 09h00 Clos de Gaillard Gard

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00

Au-delà de ses célèbres monuments antiques, l’identité de Nîmes est aussi façonnée par un patrimoine plus discret, mais très présent sur son territoire : la pierre sèche.

Les muraillers vous invitent sur le sentier des capitelles pour découvrir ce savoir-faire ancestral, aux vertus essentielles pour la résilience des paysages : lutte contre les inondations et les incendies, protection de la biodiversité et développement durable.

Un temps d’échange privilégié permettra de mieux comprendre les enjeux de la transmission de cet art vivant, qui contribue à préserver nos paysages.

Clos de Gaillard Route d’Anduze 30000 Nîmes Nîmes Gard Occitanie Le Clos Gaillard se distingue par une biodiversité exceptionnelle avec une végétation, typique de la garrigue, créant un paysage à la fois sauvage et pittoresque. Ce milieu naturel est un habitat privilégié pour de nombreuses espèces animales, notamment des oiseaux, des reptiles et des petits mammifères, contribuant ainsi à la richesse écologique de la région. Pour les visiteurs, les lieux abritent des sentiers de promenade balisés, des pistes VTT et des aires de repos. Accès par la D907 puis la route Anduze. Parking à l’entrée

Au-delà de ses célèbres monuments antiques, l’identité de Nîmes est aussi façonnée par un patrimoine plus modeste mais immense sur son territoire : la pierre sèche.

© Ville de Nîmes