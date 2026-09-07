Circuit : Pontcirq et ses environs, Pontcirq, Pontcirq

Informations pratiques

Circuit : Pontcirq et ses environs Samedi 19 septembre, 15h00 Pontcirq Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Partez pour une randonnée découverte à travers le village de Pontcirq et ses environs. Au fil du parcours, explorez les paysages, le patrimoine et l’histoire de cette commune de caractère, accompagnés de passionnés qui partageront leurs connaissances du territoire.

Départ à 15h, devant la mairie de Pontcirq.

Pontcirq 530 route du Bourg, 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie Pas de transport en commun. Parking à l’entrée de Pontcirq.

Randonnée découverte du village et de ses alentours. Départ mairie de PONTCIRQ à 15h.