Visite libre de l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq, Pontcirq, Pontcirq

Informations pratiques

Visite libre de l’église Saint-Pierre-de-Pontcirq Samedi 19 septembre, 10h00 Pontcirq Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Découvrez librement l’église Saint-Pierre de Pontcirq, un édifice chargé d’histoire qui témoigne du patrimoine religieux de la commune. Profitez de cette visite pour admirer son architecture, son mobilier et les éléments remarquables qui ont traversé les siècles.

Pontcirq 530 route du Bourg, 46150 Pontcirq Pontcirq 46150 Lot Occitanie Pas de transport en commun. Parking à l’entrée de Pontcirq.

Eglise Saint Pierre de PONTCIRQ