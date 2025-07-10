Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault
Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.
Châtellerault
Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne.
rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:15:00
fin : 2026-08-13 13:00:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 30 minutes**
**Lieu**: au gymnase du verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation** et inscription en ligne .
rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne.
L’événement Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne
À voir aussi à Châtellerault (Vienne)
- Historiettes et Cabanette bébés lecteurs La Cabane du Lac Châtellerault 1 juillet 2026
- Ventes de composteurs 2026 Châtellerault 1 juillet 2026
- Atelier collage et maquette . Exposition Manu Militari Rue Jean Monnet Châtellerault 1 juillet 2026
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION DE ZEINA HOKAYEM L’ATELIER DES OPTICIENS Châtellerault 1 juillet 2026
- Pilates à la Manu La Manu Jardin du Directeur Châtellerault 1 juillet 2026