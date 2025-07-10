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Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault

Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Lieu
rue Jean Pidoux Châtellerault
Adresse
gymnase du verger
Ville
86100 Châtellerault
Département
Vienne
Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
jeudi 9 juillet 2026
Heure de début
12:15:00
Tarif

Châtellerault

Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 12:15:00
fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.
**Du 7 Juillet au 22 Août**
Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.
**Créneaux de 30 minutes**
**Lieu**: au gymnase du verger
**Condition d’accès:** à partir de 15 ans
**Réservation** et inscription en ligne   .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine  

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L’événement Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne

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