Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. rue Jean Pidoux Châtellerault Châtellerault jeudi 9 juillet 2026.

Châtellerault

Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne.

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 12:15:00

fin : 2026-08-13 13:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Exercices cardio-musculaires en fractionné haute intensité.

**Du 7 Juillet au 22 Août**

Groupe de 15 personnes maximum. Accompagnement d’un éducateur qualifié.

**Créneaux de 30 minutes**

**Lieu**: au gymnase du verger

**Condition d’accès:** à partir de 15 ans

**Réservation** et inscription en ligne .

rue Jean Pidoux Châtellerault gymnase du verger Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

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L’événement Circuit training au gymnase du verger, réservation en ligne. Châtellerault a été mis à jour le 2026-06-20 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne