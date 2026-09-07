Circuit : visite guidée sur la transformation du patrimoine architectural, Hôtel de ville, Évreux

Informations pratiques

Circuit : visite guidée sur la transformation du patrimoine architectural Dimanche 18 octobre, 14h30 Hôtel de ville Eure

Durée 1h, RDV hôtel de ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T14:30:00+02:00 – 2026-10-18T15:30:00+02:00

Restaurer, réhabiliter, rénover, reconstruire… il n’est pas toujours facile de comprendre les nuances qui existent entre ces termes.

Au-travers d’un petit parcours en centre-ville, quelques exemples de travaux de différents natures seront présentés, pour expliquer les interventions possibles sur le patrimoine architectural, et donner les clés des « bonnes pratiques » pour maintenir ue architecture de qualité, qu’on soit propriétaire privé ou public.

Hôtel de ville 1 Place du Général de Gaulle, 27000 Évreux Évreux 27000 Saint-Michel Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « polepatrimoines@evreux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 24 12 57 08 »}]

Restaurer, réhabiliter, rénover, reconstruire… il n’est pas toujours facile de comprendre les nuances qui existent entre ces termes.

©Ville d’Evreux