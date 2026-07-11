Circuits de visites commentées d’églises Évaux-les-Bains
dimanche 20 septembre 2026 · Évaux-les-Bains
Informations pratiques
Évaux-les-Bains
Circuits de visites commentées d’églises
parking de l’église Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:15:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Circuit de visites commentées de deux églises peintes au confins de l’Allier, de la Creuse et du Puy de Dôme dans le cadre des journées Européennes du Patrimoine.
Au programme RDV de covoiturage à Evaux-les-Bains sur le parking au nord de l’église. 14h30, Budelière, Le Châtelet, église Saint-Martial Christ en Majesté à la particularité étonnante et nombreuses autres scènes bibliques et à 16h30, Chambonchard, église Saint-Martin calendrier avec les travaux des mois. .
parking de l’église Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine tourisme@diocese-limoges.fr
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English : Circuits de visites commentées d’églises
L’événement Circuits de visites commentées d’églises Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-07-11 par Creuse Confluence Tourisme
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