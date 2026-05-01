Évaux-les-Bains

Circuits découvertes curistes

1 place serge cléret Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-10-22

Date(s) :

2026-05-28 2026-06-28 2026-08-12 2026-09-23 2026-10-22

Partez à la découverte du territoire de Creuse Confluence découverte du site du pont suspendu et de la chapelle Sainte-Radegonde, et du nouveau circuit patrimonial de Gouzon.

Départ de l’office de tourisme d’Evaux-les-Bains. Covoiturage possible. .

1 place serge cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90

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English : Circuits découvertes curistes

L’événement Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme