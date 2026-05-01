Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains
Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains jeudi 28 mai 2026.
Évaux-les-Bains
Circuits découvertes curistes
1 place serge cléret Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-05-28 2026-06-28 2026-08-12 2026-09-23 2026-10-22
Partez à la découverte du territoire de Creuse Confluence découverte du site du pont suspendu et de la chapelle Sainte-Radegonde, et du nouveau circuit patrimonial de Gouzon.
Départ de l’office de tourisme d’Evaux-les-Bains. Covoiturage possible. .
1 place serge cléret Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 90
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English : Circuits découvertes curistes
L’événement Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-28 par Creuse Confluence Tourisme
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