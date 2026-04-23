Coquelicontes 2026 Rue Leo Lagrange Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Coquelicontes 2026

Rue Leo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du 29ème festival itinérant du conte en Corrèze et en Creuse.

Venez voir le spectacle Nid de poule par Cécile Demaison.

Conseillé à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans 30 minutes.

Les oiseaux chantent, les arbres murmurent mais que disent-ils ? Certains oiseaux volent, d’autres pas, mais qui sont-ils et quels sont leurs rêves ? Il y a ces trois petites poulettes qui veulent parcourir le monde, ce hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…

Le spectacle propose une narration morcelée, courte et intense comme un chant d’oiseau. Un appeau pour l’appeler, un jeu de doigts pour l’attraper, un conte pour le retenir et une chanson

détournée pour le laisser s’envoler… .

Rue Leo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 25 36 73

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English : Coquelicontes 2026

L’événement Coquelicontes 2026 Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Confluence Tourisme