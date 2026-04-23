Coquelicontes 2026 Rue Leo Lagrange Évaux-les-Bains
Coquelicontes 2026 Rue Leo Lagrange Évaux-les-Bains vendredi 22 mai 2026.
Évaux-les-Bains
Coquelicontes 2026
Rue Leo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 10:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Dans le cadre du 29ème festival itinérant du conte en Corrèze et en Creuse.
Venez voir le spectacle Nid de poule par Cécile Demaison.
Conseillé à partir de 18 mois jusqu’à 3 ans 30 minutes.
Les oiseaux chantent, les arbres murmurent mais que disent-ils ? Certains oiseaux volent, d’autres pas, mais qui sont-ils et quels sont leurs rêves ? Il y a ces trois petites poulettes qui veulent parcourir le monde, ce hibou qui veut retrouver sa maman et ces canards flemmards…
Le spectacle propose une narration morcelée, courte et intense comme un chant d’oiseau. Un appeau pour l’appeler, un jeu de doigts pour l’attraper, un conte pour le retenir et une chanson
détournée pour le laisser s’envoler… .
Rue Leo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 25 36 73
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Coquelicontes 2026
L’événement Coquelicontes 2026 Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Confluence Tourisme