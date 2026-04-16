Ensemble mandragore musiques anciennes Eglise Évaux-les-Bains
Ensemble mandragore musiques anciennes Eglise Évaux-les-Bains dimanche 28 juin 2026.
Évaux-les-Bains
Ensemble Mandragore Musiques anciennes
Eglise 1 Place St Pierre Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 17:00:00
fin : 2026-06-28 18:15:00
Date(s) :
2026-06-28
18 pièces de la Renaissance et du Moyen-Age, avec copie d’instruments anciens, et 4 musiciens chanteurs.
ex: estampie française du 13ème siècle, mille regrets Josquin de >Près 16ème, suite de gavottes Caroubel(1556- 1661), morceaux de l’orchesographie(1589)…. .
Eglise 1 Place St Pierre Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 03 05 97 annick.le.gourrierec@orange.fr
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English : Ensemble Mandragore Musiques anciennes
L’événement Ensemble Mandragore Musiques anciennes Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-16 par Creuse Confluence Tourisme
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