Climax Salle La Source Évaux-les-Bains
Climax Salle La Source Évaux-les-Bains samedi 24 octobre 2026.
Évaux-les-Bains
Climax
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 21:40:00
Date(s) :
2026-10-24
Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime qui utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.
À partir de 8 ans. .
Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine administration-lasource@evaux-les-bains.fr
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English : Climax
L’événement Climax Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par Creuse Confluence Tourisme
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