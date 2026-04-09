Climax Salle La Source Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Climax

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 20:30:00

fin : 2026-10-24 21:40:00

Date(s) :

2026-10-24

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime qui utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.

À partir de 8 ans. .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine administration-lasource@evaux-les-bains.fr

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English : Climax

L’événement Climax Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par Creuse Confluence Tourisme