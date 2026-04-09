Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Climax Salle La Source Évaux-les-Bains

Climax Salle La Source Évaux-les-Bains

Climax Salle La Source Évaux-les-Bains samedi 24 octobre 2026.

Lieu : Salle La Source

Adresse : 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : samedi 24 octobre 2026

Fin : samedi 24 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Évaux-les-Bains

Climax

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 20:30:00
fin : 2026-10-24 21:40:00

Date(s) :
2026-10-24

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime qui utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brûlant le dérèglement climatique.

À partir de 8 ans.   .

Salle La Source 4 Rue du Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine   administration-lasource@evaux-les-bains.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Climax

L’événement Climax Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-09 par Creuse Confluence Tourisme

À voir aussi à Évaux-les-Bains (Creuse)