Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains
Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains samedi 30 mai 2026.
Évaux-les-Bains
Repas spectacle
Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Repas Spectacle Mentalisme et Close up animé par KARL le magicien
Réservation au 06 72 92 72 57 (avant le 27 mai) .
Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 72 57 cacouledesource.evaux@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Repas spectacle
L’événement Repas spectacle Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Confluence Tourisme
À voir aussi à Évaux-les-Bains (Creuse)
- Journée de la Généalogie Histoire et Patrimoine Salle César La Source Évaux-les-Bains 9 mai 2026
- Marché gratuit gratiféria de printemps rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains 10 mai 2026
- Coquelicontes 2026 Rue Leo Lagrange Évaux-les-Bains 22 mai 2026
- Coquelicontes 2026 Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains 22 mai 2026
- Circuits découvertes curistes Évaux-les-Bains 28 mai 2026