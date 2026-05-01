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Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains samedi 30 mai 2026.

Lieu : Salle culturelle La Source

Adresse : 4 Faubourg Saint Bonnet

Ville : 23110 Évaux-les-Bains

Département : Creuse

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Évaux-les-Bains

Repas spectacle

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Repas Spectacle Mentalisme et Close up animé par KARL le magicien
Réservation au 06 72 92 72 57 (avant le 27 mai)   .

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 72 57  cacouledesource.evaux@gmail.com

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English : Repas spectacle

L’événement Repas spectacle Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Confluence Tourisme

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