Repas spectacle Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Repas spectacle

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30 23:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Repas Spectacle Mentalisme et Close up animé par KARL le magicien

Réservation au 06 72 92 72 57 (avant le 27 mai) .

Salle culturelle La Source 4 Faubourg Saint Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 92 72 57 cacouledesource.evaux@gmail.com

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English : Repas spectacle

L’événement Repas spectacle Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-04 par Creuse Confluence Tourisme