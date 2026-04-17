Marché gratuit gratiféria de printemps rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Marché gratuit gratiféria de printemps

rue Léo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 10:00:00

fin : 2026-05-10 17:00:00

Date(s) :

2026-05-10

Espace de don, tous les objets sont gratuits.

J’apporte ce que je veux (ou pas) EN BON ÉTAT

et je prends ce que je veux (ou pas)

(livres, CD, DVD, vêtements, textiles, vaisselle, bibelots, outils, jouets, électroménager, petits mobiliers, électronique, décos, plantes et graines…)

Buvette à prix libre sur place ainsi qu’un foodtruck.

Animation musique traditionnelle l’après-midi vers 14h avec le groupe trad’Adi .

rue Léo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 63 17 tisane.pop@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché gratuit gratiféria de printemps

L’événement Marché gratuit gratiféria de printemps Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme