Marché gratuit gratiféria de printemps rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains
Marché gratuit gratiféria de printemps rue Léo Lagrange Évaux-les-Bains dimanche 10 mai 2026.
Évaux-les-Bains
Marché gratuit gratiféria de printemps
rue Léo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 10:00:00
fin : 2026-05-10 17:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Espace de don, tous les objets sont gratuits.
J’apporte ce que je veux (ou pas) EN BON ÉTAT
et je prends ce que je veux (ou pas)
(livres, CD, DVD, vêtements, textiles, vaisselle, bibelots, outils, jouets, électroménager, petits mobiliers, électronique, décos, plantes et graines…)
Buvette à prix libre sur place ainsi qu’un foodtruck.
Animation musique traditionnelle l’après-midi vers 14h avec le groupe trad’Adi .
rue Léo Lagrange Maison des jeunes Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 63 10 63 17 tisane.pop@gmail.com
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English : Marché gratuit gratiféria de printemps
L’événement Marché gratuit gratiféria de printemps Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-13 par Creuse Confluence Tourisme
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