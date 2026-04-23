Coquelicontes 2026 Salle culturelle La Source Évaux-les-Bains

Évaux-les-Bains

Coquelicontes 2026

Salle culturelle La Source Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22 19:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Dans le cadre du 29ème festival itinérant du conte en Corrèze et en Creuse.

Venez voir le spectacle Faim, faim, faim par Vi Indigaïa. A partir de 5 ans. Durée 1 hr.

Dès les tous débuts, tout le monde a faim, parfois sans fin. Qui mangera quoi ?

Qui mangera qui ? Pour pimenter l’aventure, on ajoute une méchante gourmandise, un féroce goût de la vie, du sel, du sucre, et beaucoup d’extravagance pour dévorer les obstacles.

Mamelles merveilleuses d’une chèvre chinoise d’Afghanistan, courges géantes de Papa John d’Amérique, sirop de la tentation de moines du Japon ou mangue des Caraïbes bien trop fière…

Comme la faim imprévisible, les histoires se présentent à l’envie, selon les convives en présence. .

Salle culturelle La Source Faubourg Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 65 50 20

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English : Coquelicontes 2026

L’événement Coquelicontes 2026 Évaux-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-23 par Creuse Confluence Tourisme