Circuits « Passages et Galeries », Circuit « Passages et galeries », Paris

Informations pratiques

Circuits « Passages et Galeries » 19 et 20 septembre Circuit « Passages et galeries » Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

L’Association « Passages et Galeries » organise des itinéraires commentés gratuits autour des passages couverts parisiens.

Trois circuits sont proposés pour découvrir ces lieux secrets.

La vie parisienne

Paris et ses grands boulevards

Paris historique

Circuit « Passages et galeries » Place Colette 75002 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 01 44 71 02 48 http://www.passagesetgaleries.fr Les passages couverts parisiens.trois circuits sont proposés pour découvrir ces lieux secrets ; la vie parisienne, Paris et ses grands boulevards, Paris historique M1, M7 Palais Royal

Circuit « Passages et Galeries »

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