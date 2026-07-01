Circuits « Passages et Galeries », Circuit « Passages et galeries », Paris
samedi 19 septembre 2026 · Circuit « Passages et galeries » · Paris
Informations pratiques
Circuits « Passages et Galeries » 19 et 20 septembre Circuit « Passages et galeries » Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
L’Association « Passages et Galeries » organise des itinéraires commentés gratuits autour des passages couverts parisiens.
Trois circuits sont proposés pour découvrir ces lieux secrets.
- La vie parisienne
- Paris et ses grands boulevards
- Paris historique
Circuit « Passages et galeries » Place Colette 75002 Paris Paris 75001 Quartier du Palais Royal Paris Île-de-France 01 44 71 02 48 http://www.passagesetgaleries.fr Les passages couverts parisiens.trois circuits sont proposés pour découvrir ces lieux secrets ; la vie parisienne, Paris et ses grands boulevards, Paris historique M1, M7 Palais Royal
Circuit « Passages et Galeries »
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