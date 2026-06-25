Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES Amiens
mardi 6 avril 2027 · Amiens
Informations pratiques
Amiens
Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES
Place Léon Gontier Amiens Somme
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-06 20:00:00
fin : 2027-04-06
Date(s) :
2027-04-06 2027-04-07
Cirque Brésil Tribu
HYPERBOLES
COLINE GARCIA COMPAGNIE SCOM
MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
Tricks on track nouveaux défis
L’acrobatie et le skate ont beaucoup en commun disciplines physiques, spectaculaires, exigeantes, elles sont majoritairement… affaires de garçons !
Alors la circassienne Coline Garcia est allée y voir de plus près en réunissant des acrobates et des skateuses issues de cultures et de parcours variés, elle propose avec Hyperboles un espace de rencontre des pratiques et de réflexion sur le dépassement des limites les siennes et celles que la société veut bien nous assigner. Poétique, physique, audacieux, affirmé, ce spectacle invente de nouveaux récits, sensibles et politiques. On fonce !
Dans le cadre de MAIN-TENANT, Festival de Cirque d’Aujourd’hui
Proposé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque — Amiens
MAR 6 AVR 2027 • 20H
MER 7 AVR 2027 • 18H30
Cirque
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
55 min
Dès 10 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep
Cirque Brésil Tribu
HYPERBOLES
COLINE GARCIA COMPAGNIE SCOM
MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL 2027
GRAND THÉÂTRE
Tricks on track nouveaux défis
L’acrobatie et le skate ont beaucoup en commun disciplines physiques, spectaculaires, exigeantes, elles sont majoritairement… affaires de garçons !
Alors la circassienne Coline Garcia est allée y voir de plus près en réunissant des acrobates et des skateuses issues de cultures et de parcours variés, elle propose avec Hyperboles un espace de rencontre des pratiques et de réflexion sur le dépassement des limites les siennes et celles que la société veut bien nous assigner. Poétique, physique, audacieux, affirmé, ce spectacle invente de nouveaux récits, sensibles et politiques. On fonce !
Dans le cadre de MAIN-TENANT, Festival de Cirque d’Aujourd’hui
Proposé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque — Amiens
MAR 6 AVR 2027 • 20H
MER 7 AVR 2027 • 18H30
Cirque
Grand Théâtre
Tarif 2 • 8 à 25€
55 min
Dès 10 ans
Réservation adhérents
jeu 11 juin
Réservation public
mer 2 sep .
Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com
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English :
Circus? Brazil? Tribe
HYPERBOLES
COLINE GARCIA SCOM COMPANY
TUESDAY, APRIL 6, AND WEDNESDAY, APRIL 7, 2027
GRAND THÉÂTRE
Tricks on Track: New Challenges
Acrobatics and skateboarding have a lot in common: they’re physical, spectacular, and demanding disciplines—and they’re mostly… a guy’s world!
So circus artist Coline Garcia decided to take a closer look: by bringing together acrobats and female skateboarders from diverse cultures and backgrounds, she creates, with *Hyperboles*, a space where these practices intersect and where we reflect on pushing boundaries— —both our own and those society chooses to impose on us. Poetic, physical, daring, and assertive, this show invents new narratives that are both sensitive and political. Let’s go!
As part of MAIN-TENANT, Contemporary Circus Festival
Presented by Cirque Jules Verne Pôle National Cirque Amiens
TUE, APR 6, 2027 8:00 PM
WED, APR 7, 2027 6:30 PM
Circus
Grand Théâtre
Prices: 2–8 €25
55 min
Ages 10 and up
Reservations for members
Thu, June 11
Reservations for the general public
Wed, Sep 2
L’événement Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS
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