Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES Amiens

Informations pratiques

Amiens

Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES

Place Léon Gontier Amiens Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-06 20:00:00

fin : 2027-04-06

Date(s) :

2027-04-06 2027-04-07

Cirque Brésil Tribu

HYPERBOLES

COLINE GARCIA COMPAGNIE SCOM

MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL 2027

GRAND THÉÂTRE

Tricks on track nouveaux défis

L’acrobatie et le skate ont beaucoup en commun disciplines physiques, spectaculaires, exigeantes, elles sont majoritairement… affaires de garçons !

Alors la circassienne Coline Garcia est allée y voir de plus près en réunissant des acrobates et des skateuses issues de cultures et de parcours variés, elle propose avec Hyperboles un espace de rencontre des pratiques et de réflexion sur le dépassement des limites les siennes et celles que la société veut bien nous assigner. Poétique, physique, audacieux, affirmé, ce spectacle invente de nouveaux récits, sensibles et politiques. On fonce !

Dans le cadre de MAIN-TENANT, Festival de Cirque d’Aujourd’hui

Proposé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque — Amiens

MAR 6 AVR 2027 • 20H

MER 7 AVR 2027 • 18H30

Cirque

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

55 min

Dès 10 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep

Cirque Brésil Tribu

HYPERBOLES

COLINE GARCIA COMPAGNIE SCOM

MARDI 6 ET MERCREDI 7 AVRIL 2027

GRAND THÉÂTRE

Tricks on track nouveaux défis

L’acrobatie et le skate ont beaucoup en commun disciplines physiques, spectaculaires, exigeantes, elles sont majoritairement… affaires de garçons !

Alors la circassienne Coline Garcia est allée y voir de plus près en réunissant des acrobates et des skateuses issues de cultures et de parcours variés, elle propose avec Hyperboles un espace de rencontre des pratiques et de réflexion sur le dépassement des limites les siennes et celles que la société veut bien nous assigner. Poétique, physique, audacieux, affirmé, ce spectacle invente de nouveaux récits, sensibles et politiques. On fonce !

Dans le cadre de MAIN-TENANT, Festival de Cirque d’Aujourd’hui

Proposé par le Cirque Jules Verne — Pôle National Cirque — Amiens

MAR 6 AVR 2027 • 20H

MER 7 AVR 2027 • 18H30

Cirque

Grand Théâtre

Tarif 2 • 8 à 25€

55 min

Dès 10 ans

Réservation adhérents

jeu 11 juin

Réservation public

mer 2 sep .

Place Léon Gontier Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 79 79 accueil@mca-amiens.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Circus? Brazil? Tribe

HYPERBOLES

COLINE GARCIA SCOM COMPANY

TUESDAY, APRIL 6, AND WEDNESDAY, APRIL 7, 2027

GRAND THÉÂTRE

Tricks on Track: New Challenges

Acrobatics and skateboarding have a lot in common: they’re physical, spectacular, and demanding disciplines—and they’re mostly… a guy’s world!

So circus artist Coline Garcia decided to take a closer look: by bringing together acrobats and female skateboarders from diverse cultures and backgrounds, she creates, with *Hyperboles*, a space where these practices intersect and where we reflect on pushing boundaries— —both our own and those society chooses to impose on us. Poetic, physical, daring, and assertive, this show invents new narratives that are both sensitive and political. Let’s go!

As part of MAIN-TENANT, Contemporary Circus Festival

Presented by Cirque Jules Verne Pôle National Cirque Amiens

TUE, APR 6, 2027 8:00 PM

WED, APR 7, 2027 6:30 PM

Circus

Grand Théâtre

Prices: 2–8 €25

55 min

Ages 10 and up

Reservations for members

Thu, June 11

Reservations for the general public

Wed, Sep 2

L’événement Cirque à la Maison de la Culture HYPERBOLES Amiens a été mis à jour le 2026-06-25 par OT D’AMIENS