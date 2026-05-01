Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Aubusson
Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Aubusson mercredi 27 mai 2026.
Aubusson
Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie
Avenue d’Auvergne Aubusson Creuse
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 21:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-27 2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31
Tournée 2026 Nouveau spectacle Sand pour Sand Bidon
Le spectacle se déroule en plein air sans chapiteau, un décor grandeur nature construit d’après des images de cirques anciens une petite piste surmontée d’un portique, entourée de gradins, cerclés de roulottes. La structure est entièrement ouverte sur l’extérieur.
Le spectacle est uniquement diffusé dans le cadre d’une tournée estivale au pas du cheval (5km/heure, 20km par jour maximum) qui de fait, a lieu dans une zone géographique précise pendant 5 mois. Ce mode de diffusion à l’ancienne assure, chaque année, grâce à la lenteur, la proximité, le bouche-à-oreille, le succès de nos tournées. .
Avenue d’Auvergne Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 74 19 97 cirquebidon@gmail.com
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English : Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie
L’événement Cirque Bidon Un théâtre d’art et de poésie Aubusson a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Aubusson-Felletin
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